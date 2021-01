Was bedeutet Legacy für dich? Es ist ein Wort, das wir oft mit Hinblick auf die Zukunft benutzen. Eines, das wir hinter uns lassen, um zu zeigen, dass wir etwas in unserem Leben bewirkt haben – zum Beispiel, dass wir die Lebensumstände der nächsten Generation verbessert haben. Veränderung ist laut Definition ein laufender Prozess: alt wird durch neu ersetzt. Und genau dieses Gefühl verkörpert auch Reeboks neueste Kampagne #WriteYourLegacy. Anstatt in der Vergangenheit festzustecken und an Dingen festzuklammern, die wir nicht verändern können, will Reebok uns ermutigen, den Status Quo herauszufordern. Egal ob wir unsere Stimme für eine soziale Bewegung erheben, ein nachhaltigeres Shopping-Verhalten an den Tag legen oder ein neues Hobby finden, das sich im ersten Moment beängstigend anfühlt: Jeden Tag gestalten wir Schritt für Schritt unsere eigene Legacy. Es ist ein ermutigender Gedanke, den wir mit ins neue Jahr genommen haben. Ein Neuanfang inspiriert von der Veränderung, die wir jetzt sehen wollen. Und die fängt bei uns selbst an.