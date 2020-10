3 recettes véganes à servir directement dans le plat

À ce stade de l'année, j'ai l'impression d'avoir passé environ 30 % de mon temps d'éveil à faire la vaisselle. Certes, ça a toujours été le fléau de ma vie de Cheffe amateure, mais depuis le confinement, le ménage de la cuisine n'en finit plus. Et franchement, j'en ai un peu marre. Je suis donc friande de recettes qui me permettront de réduire le temps passé devant l'évier à faire mousser une casserole ou, plus exactement, à la "laisser tremper" pendant six heures.