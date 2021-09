Voilà pourquoi votre peau est ultra sensible en ce moment

Selon le Dr Granite, les dermatites de contact allergique et irritante peuvent présenter des symptômes très similaires, et identifier de laquelle il s’agit pourrait nécessiter une analyse un peu plus contextuelle. D'une manière générale, les deux réactions peuvent se manifester par des démangeaisons, une sensation de chaleur ou de douleur sur la peau et une forme d'éruption cutanée. Chez les personnes à la peau claire, l'éruption peut être rouge ou rosée ; chez les personnes à la peau plus foncée, le Dr Granite explique qu'elle peut être plus violacée, grise ou brune. La dermatite de contact irritante est plus susceptible de se manifester par une peau sèche et tendue, tandis que la dermatite de contact allergique se caractérise par des démangeaisons plus importantes et un aspect plus éruptif. Mais en ce qui concerne le diagnostic, elle nous dit : "Le diagnostic repose souvent davantage sur les antécédents du patient et sur ce qui s'est passé avec sa peau que sur son aspect clinique ou physique".