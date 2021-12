Mais un aliment "lourd" ne signifie pas forcément pauvre en nutriments. Vous devriez en effet envisager de consommer des aliments qui sont riches en nutriments et qui vous apporteront des vitamines, explique le Dr Halpern. Les œufs, la viande, le poisson et les fruits à coque, par exemple, contiennent des protéines, du zinc et des vitamines B. Vous pouvez aussi opter pour des avocats et des bananes, car ils contiennent du potassium (qui est un électrolyte important), dit-elle. En mangeant des aliments hydratants (comme la pastèque, le concombre, la tomate et le cantaloup), vous pourriez en quelque sorte vous protéger et prévenir la déshydratation. "Si vous donnez à votre corps les éléments dont il a besoin et ceux qu'il perd lorsque vous buvez, vous vous sentirez forcément mieux", dit-elle.