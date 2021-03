S’habiller Pour Avoir Confiance En Soi Selon Dua Lipa

Dans le morceau éponyme de son deuxième album, Dua Lipa nous rappelle qu'elle est une « femme alpha ». La pop star britannique n'a jamais hésité à soulever des questions féministes dans ses chansons, et en tant que nouvelle ambassadrice mondiale de PUMA , Dua est en train d'étendre cette philosophie de l'émancipation au-delà de sa musique. Aux côtés d'autres femmes engagées qui, comme elle, ont fait progresser la culture en remettant en question les normes qui leur sont imposées, Dua est le visage de la campagne « She Moves Us » de PUMA . « She Moves Us » est une plate-forme de communication qui célèbre et inspire les femmes travaillant ensemble pour réussir et se connecter, à travers le sport, les valeurs et la culture.