Warum sich Dua Lipa für sich selbst und nicht für andere kleidet

Als Frau in der Musikindustrie musste Dua viele Herausforderungen in ihrer Karriere bewältigen. “Als Künstlerin in dieser Branche verbringst du viel Zeit damit, dich zu beweisen”, erklärt sie. “Die Leute denken, ich sei nur dieses ‘Industrie Ding’, aber jeder meiner Songs ist real, authentisch und meine eigene Geschichte.” Trotz ihrer Kritiker*innen hat es Dua dank ihrer Mercury-Prize-Nominierung an die Spitze der Musikszene geschafft. Dieses Kunststück betrachtet sie als Wendepunkt ihrer Karriere und sagt: “Es kam mir vor wie ein Gütesiegel, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche. Besonders als Frau in der Industrie fühlt es sich an, als würde meine Musik endlich ernst genommen werden.”