Ces produits The Ordinary peuvent-ils réellement remplacer le Botox ?

Les ingrédients vedettes sont l'argireline et le matrixyl (deux peptides, ou protéines qui lissent et réparent la peau) ainsi que l'acide hyaluronique, qui hydrate en profondeur et repulpe les ridules - mais je vous en dirai plus sur leurs effets prometteurs plus tard. Pour l'instant, les beautistas de TikTok sont nombreuse·x à faire l'éloge de ce hack sérum, en particulier @sarahpalmyra , qui a déclaré à ses 811,4k followers qu'elle était "bluffée par les résultats" après avoir utilisé les deux produits pendant quatre semaines. Elle a mentionné qu'elle était surtout impressionnée par la réduction des rides du lion, entre ses sourcils. Sarah n'est pas la seule à s'être laissée convaincre par ces deux produits. @sieraalexis explique qu'elle se demande maintenant si elle a réellement besoin de prendre rendez-vous pour un traitement au Botox. Dans une vidéo, elle a déclaré : "Avant d'aller prendre ce rendez-vous, je pense avoir trouvé le produit qui peut littéralement changer toutes nos vies. Si je vous dis que je me suis couchée et que j'avais une légère ride de sourire, que j'ai mis ce produit et que je me suis réveillée le lendemain sans rien...". Toujours sur TikTok, @cosmetics_qween constate une différence dans ses rides du sourire, ses rides du lion et ses rides du front, s'exclamant : "Je vais carrément faire ça le jour de mon mariage !"