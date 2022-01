Pourquoi tomber en public est si embarrassant ?

Cela ne veut pas dire que tomber ou trébucher n'est pas traumatisant en soi. Le fait que les chutes constituent un problème de santé publique majeur est souvent négligé. Selon l' Organisation mondiale de la Santé , les chutes sont la deuxième cause de blessures ou de décès non intentionnels dans le monde, après les accidents de la route. Il n'y a pas vraiment de quoi rire. Les taux de mortalité les plus élevés concernent les personnes de plus de 65 ans, mais cela ne signifie pas que les jeunes ne tombent pas aussi. "Si vous parlez à des adultes plus âgés, un certain nombre d'entre eux s'identifient comme des personnes qui tombent fréquemment, mais ils me disent ensuite qu'ils tombaient aussi beaucoup quand ils étaient plus jeunes", explique Rietdyk, professeure à l'université Purdue, dans l'Indiana. Tout cela l'a amenée à se demander : "Existe-t-il une sorte de mécanisme sous-jacent qui prédispose une personne à tomber et qui se poursuit tout au long de la vie ?". Rietdyk a été intriguée par le nombre d'étudiant·e·s de premier cycle qui venaient lui raconter des histoires de chute. En 2021, elle a commencé une étude d'observation de 16 semaines pour examiner la fréquence et les circonstances des chutes chez les étudiant·e·s de premier cycle. Dans le cadre de cette étude (entre autres), elle a observé que plusieurs participantes avaient fait neuf chutes ou plus en un seul trimestre. Raison de plus pour ne pas se sentir gêné·e - apparemment, nous sommes nombreu·ses·x à trébucher et à tomber tout le temps.