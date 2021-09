Non, ce n’est pas grave si vous n’avez pas d’orgasme

Les causes potentielles de l'anorgasmie sont très nombreuses, notamment les maladies, les troubles médicaux tels que le vaginisme, les médicaments tels que les ISRS, la contraception hormonale , le vieillissement et les facteurs psychologiques tels que les traumatismes passés, la culpabilité liée au sexe ou le stress. Pour certain·e·s, il peut s'agir d'une combinaison de facteurs, et pour d'autres, il n'y a pas d'explication claire. Lux Alptraum, auteur de Faking It : The Lies Women Tell About Sex - And The Truths They Reveal , a connu une période d'anorgasmie après avoir commencé à prendre des antidépresseurs, puis la pilule contraceptive . "C'est une combinaison de facteurs qui a donné forme à mon anorgasmie, et cela a vraiment façonné ma compréhension du sexe et de l'orgasme", explique-t-elle à Refinery29.