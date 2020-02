12 produits de beauté cultes qui valent (vraiment) le coup d’investir

Saison après saison, on voit les tendances disparaitre aussi vite qu'elles sont apparues (vous vous souviendrez peut-être du règne éphémère du maquillage licornes ?) mais certains produits — comme un jeans de qualité — ne se démodent jamais. On parle de produits de coiffure, de maquillage et de soins de la peau qui sont vraiment intemporels et qui ont su s'imposer comme des produits cultes et incontournables.

Du blush Orgasm, le best-seller de Nars, au sérum exfoliant Good Genes de Sunday Riley vous trouverez ici une sélection de produits convoités 365 jours par an, qui ont passé l'épreuve du temps. On vous a préparé un classement (non-officiel) des incontournables beauté qu'il faut avoir absolument dans son vanity.