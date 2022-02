13 femmes partagent leur meilleure Saint-Valentin à ce jour

Il existe de nombreux cadeaux qui ne manqueront pas de faire plaisir à n'importe quel·le partenaire ou ami·e, mais nous avons pensé vous donner un coup de pouce dans la bonne direction en demandant aux gens quel a été leur plus mémorable jour de la Saint-Valentin jusqu'à présent. Qu'il s'agisse de cadeaux sentimentaux, de gestes sincères, de rendez-vous simples et inattendus ou d'un étrange bouquet de fleurs, voici 13 femmes qui nous racontent leurs souvenirs préférés - et inoubliables - de la Saint-Valentin