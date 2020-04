On s’est marié sur Zoom depuis deux villes différentes

Ma mère était debout depuis 4 heures du matin et préparait un festin de fête avec mes plats préférés : poulet et curry au poivre et des dahi baray (beignets de lentilles). Charlie et sa famille ont tous reçu des currys à emporter pour rester dans l'esprit de l'événement - même si tout le monde était déçu de manquer le banquet pakistanais que l'on avait prévu. Je me suis donc assise pour manger avec ma mère, mon père et mon frère. Charlie, seul à Londres, a eu un appel vidéo avec sa mère et son père qui mangeaient ensemble.