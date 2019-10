« Marie-toi vite ! » & autres stéréotypes de la femme arabe

Née en Égypte et ayant grandi à Londres, Alya raconte dans son livre son quotidien, ses pensées, ses émotions et le conflit qu'elle a ressenti au moment d'écrire sur ce qu'est l'identité, particulièrement pour les jeunes femmes prises entre deux cultures. « Je me suis retrouvée célibataire à 26 ans après une relation longue et j'ai remarqué la présence d'une voix — une voix qui me disait, d'une certaine manière, ce que la culture égyptienne attendait de moi — qui me disait ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire de mon corps, de ma liberté. Cela m'a vraiment donné envie d'explorer cette voix était et de comprendre comment elle avait affecté ma vie, raconte Alya à Refinery29. « En outre, je suis devenue beaucoup plus consciente des stéréotypes entourant les femmes du Moyen-Orient et cela m'a profondément dérangée qu'ils soient si réductrices, qu'il n'y ait pas de récit auquel je puisse m’identifier. J'ai alors ressenti le besoin de contribuer à la conversation.