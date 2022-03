Les photos de Salva tu Alma sont sombres et presque picturales, comme si elles étaient prises au cœur de la nuit ou au crépuscule d'un jour d'orage. Ses sujets sont parfois suspendus dans un noir profond, et à d'autres moments, ils s'éclipsent dans et hors de l'ombre profonde, leurs visages étant parfois éclairés. Outre les personnes, Agusti nous présente un éventail d'objets étranges et d'appendices corporels, notamment des oiseaux taxidermisés, des masques, des bijoux de fantaisie extravagants et des tatouages très détaillés. Il s'agit d'une secte religieuse profondément théâtrale et performative, et ses membres confèrent aux objets et aux signes un poids symbolique considérable. "Il y a une forte croyance dans le pouvoir de la nature", explique Agusti, "les animaux et les plantes et leurs symbolismes individuels, qui changent de région en région". Elle explique que le jaguar - lié à la force - est un exemple d'animal qui a joué un rôle très important depuis l'époque préhispanique, tout comme le maïs, source fondamentale d'alimentation dans la vie des peuples autochtones et représentation de la fertilité. À partir de ces lueurs de croyance, des mythes entiers ont suivi, accompagnés d'un langage visuel extrêmement riche. "La représentation revêt finalement la même importance que l'objet lui-même, ainsi une photographie, une statuette ou un tatouage deviennent très importants dans la religiosité." Le masque, lui aussi, est un élément symbolique important dans la culture mexicaine, et certaines des photographies d'Agusti l'étudient plus en détail. "Selon la croyance, lorsque vous utilisez un masque, vous entrez dans une autre dimension. Vous cessez d'être ce que vous êtes et devenez quelqu'un d'autre, plus proche de votre divinité."