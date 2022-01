Pour ces femmes afro-latinas, la danse ancestrale est une forme de thérapie

Soliz-Ramos, qui a été artiste de scène et danseuse toute sa vie, est spécialisée dans l'histoire du peuple garifuna et dans la pratique de la langue, de la musique et de la danse garifuna. Elle a fondé le Garifuna Heritage Center for The Arts and Culture Inc. et occupe le poste de directrice artistique et de chorégraphe au Wabafu Garifuna Dance Theater. Ainsi, elle a élevé sa fille, Soliz-Rey, pour qu'elle adopte et préserve les mêmes éléments culturels. "Je pense qu'il est très important pour nous de savoir qui nous sommes et d'où nous venons", explique Soliz-Rey à Refinery29 Somos. "Pratiquer ces danses, et en connaître le sens, c'est réparateur. Vous devenez plus proche de la personne que vous êtes, fier de vos origines, et confiant dans vos racines et votre ascendance. Lorsque vous dansez sur ces chants, vous vous connectez avec vos ancêtres, et c'est thérapeutique pour moi."