Vous achèteriez une boîte de vêtements mystère à 40 € ?

Dans mon colis, il y avait un caraco noir très léger, un haut bleu pâle à rayures et une robe nuisette vert olive style années 90. Les deux hauts ne sont pas vraiment mon style, mais la robe correspond bien au genre de vêtements que je porte en vacances (bien que je puisse également m'en passer). Les étiquettes des vêtements ont été remplacées par celles de Lost Stock, ce qui a provoqué la colère des militants qui affirment que cela permet aux marques de se dédouaner), Lost Stock a racheté les commandes de 23 marques différentes. En parlant de blogueurs, de nombreuses réactions sur Twitter ont été négatives, concernant la qualité, la couleur, la taille, etc. Instagram s'est montré plus clément, bien que j'aie remarqué que tou·tes celles et ceux qui publiaient avaient au moins un article identique au mien, ce qui me fait douter de l'utilité des filtres de style. Je n'ai pas vraiment été surprise par la mauvaise qualité des articles (le haut rayé est celui qui avait le plus beau tissu), mais je me permets de mettre en doute le prix de vente conseillé de 80 €.