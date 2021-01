Grâce aux quelques marques de vente directe aux consommateurs qui ont conquis notre feed Instagram, il est plus aisé que jamais de se procurer des bijoux abordables et de bonne qualité. Dans un secteur où les prix élevés, le prestige et la tradition règnent en maître, une multitude de marques innovantes donnent la priorité à la planète et à ses habitants, en se débarrassant des vieilles notions de qualité et en privilégiant les pierres précieuses produites par l'homme, les métaux recyclés et l'artisanat local.