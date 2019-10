La combinaison alimentaire est une méthode qui consiste à consommer certains macronutriments et aliments ensemble et à éviter d'autres mélanges. L'objectif serait de réduire le travail nécessaire au tractus gastro-intestinal pour digérer vos aliments. En ne mangeant qu'un seul groupe alimentaire à la fois et espaçant les repas, les personnes qui combinent les aliments avancent qu’il est possible de perdre du poids et que cela permettait en plus d’aider votre flore intestinale. Pour dire les choses simplement, « d’un point de vue physiologique, il n’y a aucune raison à ce qu'il y ait du mal à mélanger les macronutriments, » explique Ali Webster, directeur adjoint des communications en nutrition à l'International Food Information Council Foundation. Pour commencer, notre système gastro-intestinal est conçu pour le multitâche, dit-elle. Et la plupart des aliments ne sont pas seulement purement constitué de glucides , de matières grasses ou de protéines, ils sont une combinaison de macronutriments, vitamines, minéraux et autres composants, ajoute-t-elle.