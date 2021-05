Pourtant, ces interprétations de la foi (et du féminisme) sont largement contestées. "Les termes "islam" et "féminisme" ont une signification différente pour différentes personnes dans différents contextes et sont utilisés à des fins, politiques et identitaires différents", explique Jawad, faisant référence à un essai de 2011 intitulé Beyond 'Islam' vs. 'Feminism' de Ziba Mir-Hosseini, anthropologue juridique et cofondatrice de Musawah, l'initiative féministe mondiale qui défend l'égalité des genres et la justice dans les familles musulmanes. La foi, pour Jawad, agit comme une "source d'autonomisation" et un "corps d'armure grâce auquel on peut lutter pour l'égalité et faire naître une vision du monde où la dignité humaine et le respect des droits humains universels sont la pierre angulaire de la société", explique-t-elle. "C'est mon islam et c'est mon féminisme".