Ca y est, c'est sûr, cet été 2019 il fait bien trop chaud pour travailler ! Si vos places pour le prochain festival sont réservées, il faudrait commencer à s’organiser. Alors, évidemment il faudrait commencer par réserver le vol, l’hôtel et les détails logistiques — comme le ferait tout adulte responsable — mais la première chose qui nous passe par la tête c’est : comment on va bien pouvoir se coiffer et se maquiller ? Bien sûr, on ne peut pas faire la fête convenablement sans se renseigner sur quelle coiffure pour un festival on peut adopter cette année ! Pour ce qui est des cheveux, les possibilités sont sans fin. Alors déjà, il y a les couronnes de fleurs et les paillettes, mais ce ne sont pas les seules options. Vous pouvez par exemple jouer la carte de la créativité grâce à des tresses et des perruques et si vous aviez envie d’essayer les couleurs arc-en-ciel, il n’y a pas de meilleur moment que la saison des festivals. Il y a d’autres choses à prendre en considération quand on choisi une coiffure pour un festival, comme l'entretien requis. Est-ce que cette coiffure résistera à une journée de danse en plein désert.