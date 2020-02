Saint-Valentin : 6 coiffures choisies par la rédaction

Que vous choisissiez de fêter la Saint-Valentin en dînant avec votre meilleure amie, en prenant un verre avec votre équipe ou en voyant ce type rencontré sur Tinder pour la deuxième fois, vous aurez sûrement envie de vous sentir belle. Pourquoi ? Parce que même quand on se refuse à fêter la Saint-Valentin, on est souvent scrutées de la tête aux pieds par ceux qui la fêtent, ou celles et ceux qui sont en train de se demander s'iels vous accosteraient bien, là tout de suite.

Et rien de mieux qu'une super coiffure (et d'un peu de rouge à lèvres) pour se sentir confiante et pleine d'entrain, non ? Parce que vous sortirez sûrement du travail, on a demandé à nos rédactrices beauté de tester quelques coiffures depuis nos bureaux et de vous proposer leurs 6 coiffures préférées, à reproduire illico presto pour la Saint-Valentin.