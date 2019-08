Votre horoscope du mois d'août est là !

La saison du Lion s'installe en force, infusant nos esprits d’énergie, de joie, et de créativité. Mais prenez garde aux comportements excessifs alors que le Soleil éclairera son signe favori. Les choses peuvent aisément prendre des proportions démesurées durant cette période. Le mois débute sur une note agitée le 2 août, avec une Vénus en carré à Uranus. Les personnes en couple pourraient ressentir le besoin de pimenter un peu les choses ou se lancer dans une conversation conflictuelle. Vous êtes peut-être tenté·e de renouveler votre image, pendant que ces planètes se confrontent. Si vous le pouvez, contentez-vous de compléter votre garde-robe avec des pièces faciles à porter et abordables et évitez les pièces d’investissement pour le moment. Le soleil trigone à Jupiter, votre planète de la chance, le 7 août, permettant ainsi de voir le monde d’un oeil plus optimiste. C’est une journée parfaite pour recharger son esprit et saisir une occasion tant attendue. La charmante Vénus trigone à Jupiter le 8 août, facilitant une réconciliation avec vos proches et permettant de poser les fondations d’une relation solide. Laissez cette énergie nonchalante vous mener vers des rencontres impromptues avec de nouve·lles·aux ami·e·s ou même un partenaire potentiel. C’est une période idéale pour vous lancer dans l'arène. Jupiter, la planète de l’expansion et du voyage redevient direct le 11 août, nous apportant de nouvelles expériences et des leçons à en tirer. Nous avons l'occasion de contempler notre sagesse, notre chance et se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir depuis le 10 avril dernier. Apprenez à faire confiance à votre intuition alors que la planète de la chance continue d’avancer ce mois-ci. Uranus entre en phase rétrograde le 11 août, apportant un regain d’énergie. Des changements, plus remarquables à l’intérieur qu’à l’extérieur, vont se produire alors que la planète reviendra sur ses pas jusqu’au 10 janvier 2020. Engagez-vous à travailler sur vous-même pendant qu'Uranus recule plutôt que de rechercher des changements physiques et matériels.