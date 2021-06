Il n’y a pas que les femmes cis qui ont leurs règles. Alors parlons-en

"Quand on commence à prendre de la testostérone, il y a une période durant laquelle le corps s'adapte", explique Kenny à R29. "J'ai donc commencé à avoir des saignements réguliers mais temporaires. Ça a duré environ six mois, et je me suis adapté, mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu de l'espoir et que je me suis senti bien dans ma démarche de transition. À mes yeux, c'était la fin de mes règles, et il me tardait d'en finir".