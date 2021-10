Curiosité morbide : d’où vient notre fascination pour le sinistre

Selon Coltan Scrivner, le besoin de d'information est l'une des raisons principales qui nous poussent à rechercher la morbidité dans les médias que nous consommons. "Les jeunes adultes sont beaucoup plus susceptibles de faire preuve de curiosité morbide que les adultes plus âgés", dit-il à R29. "Si la curiosité morbide concerne la notion d'apprentissage, comme je le pense, alors cette disparité d'âge est tout à fait logique. Les personnes plus âgées ont eu plus de temps pour se familiariser avec les situations dangereuses et sont donc peut-être moins curieuses à leur sujet." Cela pourrait expliquer pourquoi la plupart des fans d'horreur ont moins de 25 ans. De même, les types de curiosité morbide qui peuvent vous intéresser sont divisés selon les lignes démographiques. "Les hommes ont tendance à être plus curieux de la violence et les femmes sont souvent plus curieuses de découvrir comment pensent les gens dangereux", explique Scrivner (allez comprendre). Cela explique pourquoi le true crime est un genre si populaire auprès des publics féminins : nous essayons de nous protéger.