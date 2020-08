20 looks d’été à piquer aux it-girls de Copenhague

Si nous nous réjouissons de ce ralentissement et de cette attention plus humaine, et encourageons les marques à examiner leur “why” à la lumière d'une pandémie et d'une crise climatique pressante, nous sommes heureux·ses de constater que le street style n'a pas perdu de son éclat. Copenhague influence les tendances du reste du monde depuis des années maintenant, mais alors que les longs mois de confinement et de distanciation sociale nous ont poussés à revoir nos choix vestimentaires et que le loungewear devient un incontournable de nos dressings, les looks qui arpentaient les trottoirs de la capitale danoise sont encore plus rafraîchissants que jamais. Il suffit de jeter un coup d'œil à ces it-girls pour se souvenir que s’habiller peut être un véritable bonheur.