Et puisqu’on s’attend à galérer, on s’est dit qu’il valait mieux se tourner vers des experts. Voici donc ce que Clear Sherer et Joanna Teplin de The Home Edit ont à nous dire. Que faut-il éviter ? Qu’est-ce qu’on ne peut vraiment pas contourner (mieux savoir de savoir tout de suite) et puis surtout : par quoi on commence ? Les experts sont formels : mieux vaut se donner de petits objectifs et gagner progressivement du terrain que de finir pour finir. On peut aussi se limiter à un gros projet par week-end (exemple : réorganiser votre penderie) et s’y tenir, plutôt que de faire tout son appartement en une journée.