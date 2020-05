6 conseils pour un maquillage d’été zéro défaut

Un éclat naturel : voilà ce qu'on attend de notre maquillage d'été. Mais avec la myriade de produits booster d'éclat, on peut facilement trop en faire. "De nos jours, il y a tellement de produits spécifiquement conçus pour l'été, comme les fonds de teint et les bases de teint, "booster d'éclat", explique Neil. Le problème ? "Si l'on superpose éclat sur éclat, on finit par briller, et pas dans le bon sens du terme. Tout d'abord, préparez votre peau avec un hydratant ultra-léger. Une formule trop lourde ne ferait que rendre votre peau plus collante. Pour ce qui est du fond de teint, choisissez une formule légère et appliquez-la progressivement. Si vous souhaitez une couvrance plus importante, optez pour une poudre éclat qui va sublimer légèrement le teint et apporter de la lumière". Cela devrait également contribuer à prolonger la tenue de votre fond de teint.