Dr Levine conseille de ne pas trop s'attarder sur la même zone et privilégier les mouvements circulaires légers. Si vous y aller trop fort et finissez par vous blesser, rincez tout de suite avec de l'eau chaude, du savon Palmolive et essuyez avec une serviette propre. Appliquez ensuite un antibiotique local et un bandage pour éviter les infections. Surtout : n'utilisez jamais d'objets tranchants.