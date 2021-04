Si ce sentiment de sororité n'est pas un prérequis pour l'artiste (en 2017, elle a photographié Stormzy pour la couverture de The Fader ), les personnes avec lesquelles elle se sent le plus d'affinités sont celles qui s'identifient comme des femmes : Naomi Shimada, Sita Abellán et Arca ont toutes été immortalisées par Guerrero dans des projets qui soulignent cette intimité. "C'était une décision inconsciente qui est devenue profondément délibérée. C'est quelque chose d'authentique et d'instinctif. Être une femme est ma condition et mon point de départ. Je commence à explorer à partir de ce que je connais, de ce qui m'est le plus familier - à savoir moi", affirme-t-elle, faisant allusion aux autoportraits de son œuvre. "Je ressens une admiration infinie pour la figure féminine ; sa puissance et sa présence me fascinent viscéralement. Pour moi, photographier, c'est honorer, célébrer et remercier tout ce que j'apprends d'elles. Et il y a l'idée d'un escalier infini de femmes portées par d'autres femmes depuis des temps immémoriaux, qui transmettent et font passer connaissances et intuition."