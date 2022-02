Comment différencier l’acné labial d’un bouton de fièvre (& s’en débarrasser)

Outre la joie des fêtes et les soldes, l'hiver compte un bon nombre d'inconvénients - et on ne parle pas seulement du froid. Il y a le nuage constant de maladie qui s'installe entre octobre et février et qu'aucune quantité de vitamine C ne peut éviter. Et puis, il y a la peau super sèche due à la chaleur du chauffage. Mais notre plus grand désagrément par temps froid : les boutons sur les lèvres. Vous savez ces bosses douloureuses qui surgissent aux moments les plus inopportuns (comme avant un rendez-vous important) et nous plongent dans une spirale Doctissimo : Est-ce que c'est de l’acné ? Un bouton de fièvre ? Est-ce contagieux ? Avant de céder à la panique, faisons le point.