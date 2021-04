Non, le vaccin Covid ne vous donnera pas d’herpès

Mais cela n'a pas empêché la théorie du complot selon laquelle les vaccins seraient à l'origine du zona de se développer sur Internet. "Lisez l'article et comprenez ce qu'il dit. Ne vous arrêtez pas au titre. Pensez au fait que tout ce qui survient après une vaccination n'est pas forcément causé par le vaccin", explique Adalja. "Ils parlent de six cas post-vaccinaux sur combien ? Quel est le dénominateur ? De plus, on devrait se demander si l’on présente un risque de développer un zona. De nombreuses personnes ont été vaccinées contre le zona et la varicelle. Il est important de s'en souvenir".