Quand on évoque la Colombie, on ne pense pas forcément à la mode... et c'est bien dommage. Ce pays d'Amérique latine abrite une scène mode très animée et centrée autour des créatrices locales. Certaines d'entre elles sont connues dans le monde entier et rencontrent un fort succès — on pense notamment à Johanna Ortiz et Silvia Tcherassi. Nina Garcia, rédactrice en chef du magazine américain ELLE et jurée favorite de Project Runway, est elle aussi Colombienne, et fière de l'être. Il n'en fallait pas plus pour nous donner envie d'aller voir de plus près cette scène locale. Et comme avait lieu dans la capitale colombienne, la semaine dernière, l'événement BCapital — consacré à la mode, à l'art et au street style — on y est allé.