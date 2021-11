L'année dernière, Christine nous faisait découvrir le double seruming (qui consiste à superposer des sérums puissants pour un résultat maximal, et vite) ainsi que la peau jelly skin (peau tellement hydratée qu'elle est élastique). En attendant 2022, il y a toute une série de nouveaux trucs et astuces qui sont populaires dans les cercles de beauté coréens et qui ont prouvé qu'ils pouvaient rendre une peau terne plus lumineuse.