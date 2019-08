Life hacks : 8 astuces à réaliser avec un micro-ondes

On vous présente 8 astuces pour optimiser votre temps et vos nerfs, à dégainer quand vous avez envie de riz, d'un oeuf poché, d'une pomme au four ou encore de manger de la glace congelée sans attendre. Promis, on vous explique aussi comment nettoyer votre micro-ondes en un rien de temps (tout à la fin). Car vous devriez bientôt ne plus pouvoir vous en passer...