L’été, lorsqu'on a à peine le temps de faire autre chose que de jeter un paquet de salade Florette dans un saladier, ou ouvrir une boite de houmous et mettre une pita dans le grille-pain, on se fiche un peu de la qualité du diner. Le soleil nourrit l'âme, les bâtonnets de carotte sont un joyeux bonus. Cependant, lorsque l'automne et ses soirées plus fraîches et plus sombres commencent à arriver, il est compréhensible de vouloir quelque chose de réconfortant — et épicé à souhait — qui peut être sur la table en 15 minutes chrono.