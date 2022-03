Votre horoscope du mois de mars est arrivé

Mars marque le début d'une nouvelle saison et de quelques changements planétaires importants. Le 2 mars amène la puissante nouvelle lune en Poissons, qui va nous aider à nous mettre en phase avec nos émotions. Vénus et Mars entrent en Verseau le 6 mars, rendant nos objectifs plus réalisables. Puis, le 9 mars, Mercure entre en Poissons et nous incite à nous appuyer sur notre intuition pour comprendre les choses. Assez rapidement, le 27 mars, la planète de la communication entre dans le Bélier, ouvrant la voie à une période où chacun s'affirmera et sera direct. La pleine lune en Vierge se produit le 18 mars, nous demandant d'être au service des autres. Et le mois se termine sur une note fun et énergique, puisque l'équinoxe de printemps, la saison du Bélier et le Nouvel An astrologique commencent tous le 20 mars - un jour à retenir.