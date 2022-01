Ma copine a voulu tester le sexe anal et j’ai paniqué. Que faire ?

Maintenant, j'ai peur de ne pas avoir la chance d'essayer avant de la retrouver après le déménagement, ce qui ne sera pas avant des mois. Et plus généralement, je ne sais pas comment lui montrer que je suis ouverte à la nouveauté. Je ne comprends pas pourquoi elle m'en parle pour ensuite ne pas nous laisser essayer avec moi alors que c'est clairement quelque chose qu'elle aime. Je me sens en confiance dans notre relation, mais je me sens très immature sexuellement par rapport à elle et j'ai l'impression que cela crée un blocage entre nous. Mais comment puis-je expérimenter quelque chose de nouveau et gagner en expérience sans ma partenaire ? Je suis aussi terriblement triste de la voir partir et ça me fait beaucoup réfléchir. Que dois-je faire ?