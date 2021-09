Comment introduire les sex toys dans votre vie de couple

Lorsque vous introduisez des sex toys dans votre relation, il est important que vous vous sentiez tou·tes·s deux à l'aise et que vous puissiez prendre vos décisions. Un bon moyen d'y parvenir est de faire du "shopping" ensemble, explique Georgia. "Oui, la plupart d'entre nous achetons désormais nos sex toys en ligne (grâce à l'emballage discret qui change la vie et aux livraisons super rapides !). Mais il peut être vraiment amusant et sexy d'acheter des jouets ensemble et de trouver quelque chose qui soit vraiment excitant pour vous deux".