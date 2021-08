En réalité, il existe au moins 500 applications pour transformer votre téléphone en vibromasseur. (Je n'ai pas compté, mais j'ai tapé "application vibromasseur" et "application vibreur" dans le Play Store et j'ai obtenu des pages et des pages de résultats, donc 500 me semble une estimation correcte). Comme je suis une adepte de l'expérimentation, j'ai listé ci-dessous les applications les mieux notées au cas où vous voudriez les tester - et j'ai également inclus certaines des descriptions les plus drôles. Mais de grâce, couvrez votre téléphone d'un étui en silicone et n'oubliez pas de bien le nettoyer avant et après.