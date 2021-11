Avec ces adultes qui dorment encore avec leur doudou

Les animaux en peluche, les couvertures et même les poupées de bébé sont des objets auxquels les enfants s'attachent souvent, mais ce ne sont pas les seuls objets qui peuvent favoriser un sentiment de sécurité. "C'est intéressant parce que beaucoup d'entre eux peuvent graviter autour d'une peluche, mais cela peut être n'importe quoi", explique le Dr Patel. "C'est tout type d'objet qui apporte un certain réconfort pendant une transition". Sam Sasso, par exemple, s'est très tôt attachée à des bandes de soie, qu'elle appelait ses "Silkies". "D'après ma mère, je suis née avec une fascination pour la soie", dit-elle. "Si j'étais assise dans sa chambre près de la buanderie, je passais beaucoup trop de temps fixée sur le tissu. Finalement, elle a été contrainte de déchirer tous ses pyjamas et chemises de nuit en soie pour que je puisse avoir ce petit morceau de réconfort - apparemment, les couvertures tricotées ou les animaux en peluche ne me convenaient pas". Plus de 20 ans plus tard, il reste un Silky - une bande verte déchirée qui a été nouée pour rester ensemble. "J'ai développé de l'anxiété à un très jeune âge, et avoir Silky avec moi me donnait une sorte de permission de me détendre", explique Sasso. "Je ne le fais plus aussi souvent, mais je passais des heures à frotter la soie entre mes doigts, comme une sorte de méditation".