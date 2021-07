Il peut être amusant et même un peu bizarre de se rappeler les célébrités, les personnages de dessins animés (on pense à toi, Shego dans Kim Possible) ou les enfants de la cour de récréation qui ont constitué les coups de cœur de notre jeunesse. Mais ces sentiments précoces sont étonnamment importants dans notre développement. En général, les premiers amours peuvent être "une étape psychologique saine et importante dans le développement des jeunes", explique Rebecca (Riva) Tukachinsky Forster , professeure associée à l'université Chapman et auteur de Parasocial Romantic Relationships: Falling in Love with Media Figures ". Ces crush préparent mentalement les enfants à développer des relations amoureuses plus tard dans la vraie vie. Bien que les premiers crushs aient tendance à être unilatéraux (un type de lien connu sous le nom de relations parasociales), ils "sont l'occasion d'expérimenter et de s'essayer à différentes identités romantiques, de mieux comprendre qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on pense, et de développer nos scénarios et nos attentes pour les relations futures", explique le Dr Tukachinsky Forster.