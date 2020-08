Le gif de Beyoncé chantant "because you're beautifull", face à Rowland n'est pas celui qu'on voit le plus sur les réseaux, mais c'est celui que je veux me faire tatouer directement sur les globes oculaires. Lorsqu'on interroge Rowland sur son expérience avec le colorisme, elle évoque généralement le fait d'avoir grandi en regardant Whitney Houston et Janet Jackson. En voyant leur beauté et leurs peaux foncées se démarquer dans un océan de pop stars à la peau blanche, Rowland a nourri l'espoir de devenir chanteuse elle aussi un jour. Mais Houston et Jackson n'avaient pas à se présenter aux côtés de deux femmes à la peau claire chaque fois qu'elles montaient sur scène ou sur un tapis rouge. Le fait que Kelly ait été flanquée de Beyoncé et de Williams pendant la moitié de sa carrière explique en partie pourquoi elle s'est attiré tant de haine. Cela reste un compliment, mais au lycée, quand les gens me comparaient à Kelly, je prenais ça comme une insulte. Ces mêmes camarades de classe blancs me disaient d'ailleurs : "Tu serais tellement plus jolie si tu étais plus claire". Le colorisme est tellement répandu à Hollywood (il suffit de regarder la quasi-totalité des femmes noires sur Netflix) qu'il s'infiltre inévitablement dans les salles de classe et les cours de récréation.