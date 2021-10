15 looks pour adopter les incontournables mode de l’automne

Cette saison, le style dominant reste classique, avec des cardigans, des mocassins à grosses semelles, des vestes en cuir et des bottes au genou, ainsi que des costumes oversize monochromes d'inspiration masculine (quoi qu'en dise Anthony Vaccarello de Saint Laurent). Inutile de dire que l'esthétique BCBG de la Princesse Diana, à qui l'on doit la folie des bermudas, est toujours là, et que les filles sur Instagram et TikTok sont prêtes à lui donner un nouveau souffle. Pourtant, il n'est pas facile de donner un coup de jeune à des pièces classiques. Pour vous y aider, nous partageons avec vous quelques #ootds que nous avons découverts sur Instagram et qui nous ont offert des possibilités infinies pour nous inspirer.