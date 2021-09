Votre horoscope du mois de septembre est là !

Septembre est un mois propice aux nouveaux projets, mais la nouvelle lune en Vierge du 6 septembre ajoutera confusion et incertitude à nos plans les mieux préparés. Puis, les 10 et 14 septembre, respectivement, Vénus, l'amoureuse, entrera en Scorpion et Mars, la planète de l'action, en Balance. Et quel duo de choc : Vénus et Mars seront en situation de réception mutuelle, ce qui signifie que chaque planète est située dans le signe que l'autre gouverne. Si Vénus peut être tempétueuse en Scorpion, sa réception mutuelle avec Mars en Balance adoucit la situation. De son côté, Mars est normalement affaibli en Balance passive, mais la réception mutuelle confère à la planète rouge puissance et ténacité.