Tout le monde (ou presque) craque pour le carré cette saison

La raison ? La coupe au carré est entièrement personnalisable : ajoutez un léger dégradé (ou une frange) pour encadrer le visage, gardez une coupe légère et droite, ou optez pour un carré long si vous avez peur de ne plus pouvoir les attacher. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de personnaliser votre carré, le fait d'avoir des cheveux qui frôlent les épaules donnera assurément un coup de frais à votre look cet automne. C'est peut-être la raison pour laquelle tant de célébrités, de mannequins et d'influenceuses postent des selfies miroir après-coupe, accompagnés d'un émoji ciseaux en légende.