Comment gérer le stress des e-mails non lus au retour de vacances ?

Finalement, j'ai pu m'entretenir avec le Dr Alice Boyes, auteure de The Anxiety Toolkit: Strategies for Fine-Tuning Your Mind and Moving Past Your Stuck Points et du prochain Stress-Free Productivity: A Personalized Toolkit to Become Your Most Efficient, Creative Self . Selon le Dr Boyes, la stratégie que vous employez pour gérer vos e-mails pendant vos congés devrait dépendre de la façon dont vous utilisez vos e-mails au quotidien. "Je pense que cela se résume vraiment à : quel est votre travail principal ? Est-ce que la communication est votre travail de base ?" me dit-elle au téléphone. Si vous travaillez dans le domaine de la communication ou des relations publiques, par exemple, le Dr Boyes explique qu'il n'est probablement pas approprié ou pratique de remettre votre boîte de réception à zéro dès que vous vous connectez après les vacances. Cependant, elle propose d'autres stratégies qui pourraient vous aider à lutter contre la surcharge des e-mails.