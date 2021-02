13 films d’horreur qui prouvent que les histoires d’amour finissent mal

Chacun des films dans notre sélection revisite les thématiques sous-jacentes à l'amour, au couple et aux relations. Ils nous plongent dans des sentiments d'obsession, de douleur, de peur - des éléments qui peuvent également faire surface après une relation. Certains films d'horreur s'attaquent à la franchise de la Saint-Valentin d'une manière ouverte et macabre. D'autres sont une exploration plus subtile du fait qu’on ne sait jamais vraiment avec qui on couche. Et chacun de ces films est l'antidote parfait à la fièvre de la Saint-Valentin. Voici notre sélection de films d'horreur qui prouvent bien que les histoires d'amour finissent mal, en général.