Cyberharcèlement, Revenge Porn… Le risque des photos stockées sur iCloud

Refuge a également déclaré à Refinery29 que son personnel de première ligne rapporte que les femmes qui les contactent "subissent de multiples formes d'abus basés sur des photos, et ce de plus en plus souvent". Refuge a découvert l'année dernière que 4,4 millions de personnes avaient subi ces chantages rien qu'en Angleterre et au Pays de Galles. Quatre-vingt-trois pour-cent des femmes ayant subi ces menaces ont déclaré que cela avait eu un impact sur leur santé mentale et leur bien-être, plus d'une sur dix ont éprouvé des envies suicidaires à cause de ces menaces, et une sur sept s'est sentie plus exposée à la violence physique. Le revenge porn, autrement dit la vengeance pornographique, et les menaces de partage sont également enregistrés à un taux plus élevé par d'autres services du secteur ; en septembre dernier, la Revenge Porn Helpline a enregistré son année la plus chargée.