Pieces of a Woman : tout ce qu’il faut savoir sur la scène de l’accouchement

Sept minutes après le début du film, le travail de Martha commence. Elle a prévu un accouchement à domicile, mais sa sage-femme est déjà avec une autre patiente, et n'est donc pas disponible. Une autre sage-femme (Molly Parker) arrive pour l'aider, et pendant les 23 minutes qui suivent, nous assistons à l'accouchement de Martha en temps réel. C'est l'une des représentations les plus viscérales de l'accouchement jamais réalisées à l'écran (et je dis ça en tant que fan dévouée de Call The Midwife). Kirby se lève alors que des vagues de nausées l'envahissent. Elle crie de douleur alors que les contractions l'obligent à se réfugier dans la baignoire en quête de soulagement. Dans une séquence à la fois intense et interminable, la caméra la suit, ainsi que Sean et la sage-femme, alors qu'ils passent d'une pièce à l'autre de la maison, position après position au fil des différentes des phases du travail. Lorsque Martha parvient enfin à s'allonger pour la dernière poussée, des complications surviennent. Le rythme cardiaque du bébé est irrégulier et lent, et la sage-femme doit prendre des mesures d'urgence pour le faire sortir rapidement. Finalement, Martha donne naissance à une fille et le public pousse un soupir de libération. Mais ces brefs moments d'exaltation sont vite interrompus. Bien que la sage-femme ait contacté une ambulance, les secours n'arrivent pas à temps. Le bébé meurt dans les bras de Martha aussi soudainement qu'il est venu au monde.