Ja, die Geburtsszene in Pieces Of A Woman war auch am Set so schlimm

Es dauert nur ein paar Szenen, bis in Pieces of a Woman alles eskaliert. Dabei sind die ersten Szenen davor so schön: Das junge Paar Martha (Vanessa Kirby aus The Crown) und Sean (Shia LaBeouf, der ursprünglich für seine Darstellung hier von Netflix für diverse Filmpreise aufgestellt, wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs aber vom Streaming-Anbieter fallen gelassen wurde) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Wir sehen Martha bei der Arbeit, wo sie sich von glückwünschenden Kolleg:innen in die Elternzeit verabschiedet . Wir hören, wie Sean seinen Kumpels von seinen tollen Zukunftsplänen erzählt. Währenddessen hat ihnen Marthas Mutter Elizabeth (Ellyn Burstyn) einen Minivan gekauft, in den auch ein Babysitz passt. Und als sie da so in ihrem neuen Auto sitzen, zeigt Sean Martha das eingerahmte Ultraschallbild, das er im Kinderzimmer aufhängen will. Ein Puzzleteil eines wunderschönen, brandneuen Lebens folgt dem nächsten – aber die Zukunft sieht bei Weitem nicht so rosig aus, wie uns der Film anfangs weismachen will.